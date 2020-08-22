Konyaspor’dan Ourega harekatı

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Konyaspor, gözünü Fransa’ya çevirdi. Yeşil-Beyazlılar, Ligue 2 ekiplerinden Sochaux forması giyen 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Fabien Ourega’nın, menaceri ile temasa geçti. Konya’nın, yapılan ilk görüşmelerde olumlu yanıt aldığı bilgisine ulaşılırken, Fransız futbolcunun önümüzdeki günlerde şehre gelerek son pürüzleri halletmesi bekleniyor. Bu sezon 18 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 2 kez rakip fileleri havalandırırken, 2 de gol pası verdi