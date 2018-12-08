Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atiker Konyaspor, konuk olduğu Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 76. dakikada penaltıdan Rodallega, 77. dakikada Ekuban ve 89. dakikada Onazi'den geldi.

Trabzonspor'un kazandığı penaltı pozisyonunda VAR odasından gelen uyarı sonrasında Mete Kalkavan pozisyonu izleyip kesin kararını verirken Konyaspor tarafından büyük tepki geldi.

Maçın ardından Konyaspor Kulübü, twitter hesabından 'Biz daha önce iki kez söylemiştik. Şimdi tescillendin...' paylaşımı yaptı ve hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.



