A Milli Takım 'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçlarında forma giyemeyeceği açıklandı. Yıldız futbolcunun yerine Galatasaray 'ın genç yeteneği Barış Alper Yılmaz kadroya davet edildi.

Bu gelişmenin ardından Konyaspor , A Milli Takım'a gösterdiği performansa rağmen Serdar Gürler'in çağrılmamasına yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Yeşil Beyazlı kulüp paylaşımında Almanca ifadelere yer vererek, "Merhaba Stefan. Seni Serdar'la tanıştırabilir miyiz?" göndermede bulundu.

Serdar Gürler de tepki gösterdi

Milli Takım'dan yapılan açıklama sonrası Serdar Gürler de kendisine ait Instagram hesabından tepki göstermiş ve "Kardeşim benim, hayırlı olsun inşallah. Sana saygım sonsuz ve çok iyi futbolcusun. Mesajım sana değil, adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala..." ifadelerini kullanmıştı.

Tecrübeli futbolcu kısa süre sonra attığı paylaşımı sildi.







