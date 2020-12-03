Dr. Gökhan Özhan açıklamasında Kayacık Tesisleri'nde teknik heyetimize, futbolculara ve personele sponsor hastane Medicana tarafından yapılan PCR testlerinde pozitif bulguya rastlanmadığını ifade etti.

Kulüp doktoru Gökhan Özhan ayrıca sakatlıkları devam eden oyuncularla ilgili olarak şunları söyledi:

“Alanyaspor maçının ardından yapılan tetkikler sonucunda oyuncumuz Musa Çağıran’ın dış menisküsünde yırtık saptanmıştı. Musa bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Futbolcumuzun bu ameliyatın ardından 4-5 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir. Sakatlıkları süren Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Farouk Miya, Samuel Eduok, Marin Anicic ve Volkan Fındıklı'nın tedavi süreci ve takımdan ayrı olarak çalışmaları devam etmektedir.”

Erzurumspor maçında gorma giyemeyecek oyuncular:

*Kravets

*Cikalleshi

*Miya

*Eduok

*Musa

*Anicic

*Volkan

*Alper ( sarı kart cezalısı)

*Musa ameliyat oldu bugün 4-5 hafta yok



