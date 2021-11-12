Topladığı 23 puanla sezona muhteşem bir başlangıç yapan İlhan Palut, Konyaspor ’u adeta ayağa kaldırdı.Y eşil-Beyazlıtakımın başında 1.63’lük puan ortalaması yakalayarak kulüp tarihine geçen başarılı hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yönetim vakit kaybetmeden genç teknik adamla uzun vadeli yeni bir kontrat için harekete geçti. Ancak İlhan Palut mütevazı bir cevap verdi. Yönetimden gelen sözleşme uzatma teklifinden çok mutlu olduğunu dile getiren Palut, “Henüz bir şey başarmış değiliz. Önümüzde almamız gereken çok yol var. Burada çok mutluyum ve çok daha güzel şeyler hedefliyorum. Ancak siz de önünüzü görün. Devrearasında planlamamızı hep beraber verelim”yanıtını verdiği öğrenildi.

Tek yenilgisi var

Aykut Kocaman’ın başarılı dönemlerinden sonra ilk kez üst sıralarda tutunmayı başaran Konyaspor’un bu sezon tek mağlubiyeti bulunuyor. Galatasaray deplasmanında yenilen İç Anadolu ekibi, o maçta dahi galibiyete yakın taraf olarak gösterilmişti.