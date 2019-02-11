Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında kendi saha ve seyircileri önünde oynadıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçında 1-1 berabere kalarak bariz hakem hataları sonucunda puan kaybettiklerini bildiren Konyaspor As Başkanı Recep Çınar, hakemlerin çok daha dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizdi. Hakem kararlarının maçların önüne geçtiğine değinen Çınar, "Kimsenin hakkını yemeyelim, kimse de bizim hakkımızı yemesin istiyoruz ama maalesef işler böyle gitmiyor. Malatyaspor maçını yöneten hakem kardeşimizin verdiği yanlış kararlar nedeniyle bu hafta itibarı ile olmamız gereken yerde değiliz. Hakemlerin sonuca tesir etmemeleri gerekir. Yediğimiz golden önce top rakip oyuncudan taca çıkmasına rağmen, hakem Malatyaspor'un lehine veriyor. O pozisyon gol oluyor. Uzatma dakikalarında öne geçebileceğimiz bir pozisyon yaşanıyor. Hakem VAR'a gidiyor ve net penaltımızı vermiyor. Kaldı ki, o pozisyonda Malatyalı oyuncunun koluyla vücudunun arasında 25-30 santimetrelik bir açık var. Oyuncunun kolu vücuduyla yapışık değil. Daha açık konuşmak gerekirse, top ile Malatyalı oyuncunun kolu ortada buluşuyor ve hakem kardeşimiz bu pozisyonda 'devam' kararı vererek, bir takımın hakkını alıyor, diğer takıma veriyor. Lig'de stresli haftalara giriliyor. Hem alt tarafta, hem üst tarafta telafisi olmayan maçlar oynanacak. Maçları yöneten hakemlerimiz kadar, VAR'da görev yapan hakemlerin de daha dikkatli olması gerekir" dedi.

"Adalet herkese eşit olmalı"

Bu oyunda mutlaka adaletli olunması gerektiğinin altını çizen As Başkan Recep Çınar, "Futbolun adaleti, can yakana da, canı yanana da mutlaka lazım olacak ve oluyor. Bizim canımız yandığı zaman, kuru gürültü çıkardığımızı ima edenler, kıs kıs gülenler, kendi canları yandığı için, hem de haklı olarak hem gürültü çıkarıyor hem de adalet arıyorlar. Atiker Konyaspor olarak 'Bu kulüpler niye gürültü çıkarıyorlar' diye kıs kıs gülmüyoruz. Bakın, gün geldi adalet onlara da lazım oldu. Kimsenin canı yanmasın, ama bizim de canımız yanmasın. Biz, futbolun bir temaşa olduğuna inanıyoruz ve bu oyunun tehlikeli sularda yüzmesini asla istemiyoruz. Çünkü, bu gemi batarsa biliyoruz ki, bu geminin içerisinde biz de varız. Futbolu yönetenlerin meseleye duygusal değil, adaletli bakan tarafta olmalarını arzu ediyoruz. Adalet Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş için neyse, Atiker Konyaspor ve diğer Anadolu kulüpleri için de öyle olmalı. Yani herkes için eşit olmalı" şeklinde konuştu.

İHA