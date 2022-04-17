Süper Lig’in 33. hafta maçında Konyaspor , Gaziantep FK’yı ağırladı. Konyaspor geride kalan 32 hafta sonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 58 puan toplarken, Gaziantep FK ise 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak 41 puan topladı. Maç öncesinde yeşil-beyazlılar 3. sırada, Antep ekibi ise 13. sırada bulunuyor.

Yeşil Beyazlı ekip maç öncesi TFF tarafından açıklanan VAR hakemine tepki gösterdi. Erkan Engin ismine görev verilmesine Konyaspor sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulunuldu. Açıklamada "Gaziantep FK ile saat 13.30'da karşılaşacağımız 33. hafta maçının VAR Hakemi Erkan Engin oldu" ifadelerine yer verip ağzı fermuarlı emoji kullanılması dikkatlerden kaçmadı.

Rizespor maçına damga vurmuştu

Süper Lig 'in 32. haftasında Çaykur Rizespor 'a deplasmanda 2-1'lik skorla yenilen Konyaspor'da maçın hakemlerine büyük bir tepki olmuştu. Yeşil Beyazlı kulüp resmi internet sitesinden bir açıklama daha yayınladı ve hakem Ali Şansalan ile VAR hakemi Erkan Engin'in görevlerini bırakmalarını talep etmişti. Konyaspor açıklamasında, "Konyaspor olarak; yaşanan skandala sebebiyet veren ve tüm güveni kaybeden MHK başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını, karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan ve VAR Erkan Engin'in düdüklerini asmalarını acilen bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Dikkat çeken diğer detay

Erkan Engin ismi son dönemde artık hafızalara kazınmış durumda. 33. hafta maçlarında üst üste maçlara atanarak dikkatleri üzerine çekti. Cuma günü Trabzonspor -Karagümrük ve dün Fenerbahçe -Göztepe maçında VAR hakemi olarak görev yaptı. Bugün de Konyaspor-Gaziantep FK'nın maçında görev yapacağı açıklandı. Böylece Erkan Engin bu hafta VAR'da ilk 3'teki takımların maçlarını yönetmiş oldu.









Deniz Çoban'dan tepki

Yazarımız Deniz Çoban da konuyla ilgili tepkisini kendisine ait sosyal medya hesabından gösterdi. Çoban tweetinde "İnanılır gibi değil! Konyaspor-Gaziantep FK VAR: Erkan Engin…" ifadelerin yer verdi.







