Süper Lig'in 2'nci haftasında Galatasaray ile Konyaspor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın golünü 60'ıncı dakikada Ryan Babel kaydederken, Konyaspor'un golü 90+6'ncı dakikada Jens Jonsson'dan geldi. Sarı kırmızılı takım, 75'inci dakikada Jean Michael Seri'nin atılmasıyla mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Galatasaray yeni sezondaki ilk puanını alırken, Konyaspor ise 2 puana yükseldi.

90 dakikanın ardından Konyaspor'un resmi twitter hesabından flaş bir paylaşım geldi. Konyaspor, Galatasaray maçının yer aldığı takım fotoğrafını ''23,73 Milyon Euro = 113,40 Milyon Euro'' notuyla paylaştı. Takımlar arasında piyasa değer farkına dikkat çekilirken paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Galatasaraylı taraftarlar ise sert tepki gösterdi.

Logo göndermesi gelmişti

Galatasaray'ın maç duyurusu görselinde Konyaspor'un 1981 tarihli eski logosunu kullanılınca, Yeşil-Beyazlı kulüp de ​Galatasaray'ın hatasına göndermede bulunarak üç yıldızlı logo görseliyle maç anonsu yapılmıştı. Konya ekibi, "Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyoruz!" paylaşımında Galatasaray'ın, her 5 şampiyonluk için verilen yıldızlardan birini silmiş ve 3 yıldızlı logoyu paylaşmıştı.