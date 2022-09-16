Bir tarafta son 4 maçından 10 puan çıkaran ve yeni yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray , diğer tarafta gol bile yemeyen ligin namağlup lideri Konyaspor ... 7. haftanın açılışında 50 bine yakın taraftarını da arkasına alacak olan Aslan, güçlü rakibini devirip maç fazlasıyla lider olmayı hedefliyor. Yeşil-Beyazlılar ise sahadan 3 puanla ayrılıp, müthiş serisini sürdürmek istiyor.

Bu zorlu maç öncesi Konyaspor'dan sakatlık açıklaması geldi. Yeşil Beyazlı kulüp, Robert Muric'in proksimal hamstring tendonunda ve kas içinde 1. derece ödem ve zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun 5-7 gün sonra çalışmalara başlayacağını duyurdu.

Yeşil Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Robert Muric, sol uyluk arkasında hissettiği ağrı üzerine yapılan MR tetkiki sonucunda proksimal hamstring tendonunda ve kas içinde 1. derece ödem ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Muric'in 5 ile 7 gün sonra takımla çalışmalara başlaması beklenmektedir.











