MENÜ

Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması

Konyaspor, Robert Muric'in proksimal hamstring tendonunda ve kas içinde 1. derece ödem ve zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun 5-7 gün sonra çalışmalara başlayacağını açıkladı.

16 Eylül 2022, Cuma 18:54 Son Güncelleme:
- A +
Konyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi sakatlık açıklaması

Bir tarafta son 4 maçından 10 puan çıkaran ve yeni yıldızlarıyla gücüne güç katan Galatasaray , diğer tarafta gol bile yemeyen ligin namağlup lideri Konyaspor ... 7. haftanın açılışında 50 bine yakın taraftarını da arkasına alacak olan Aslan, güçlü rakibini devirip maç fazlasıyla lider olmayı hedefliyor. Yeşil-Beyazlılar ise sahadan 3 puanla ayrılıp, müthiş serisini sürdürmek istiyor.

Bu zorlu maç öncesi Konyaspor'dan sakatlık açıklaması geldi. Yeşil Beyazlı kulüp, Robert Muric'in proksimal hamstring tendonunda ve kas içinde 1. derece ödem ve zorlanma tespit edildiğini ve oyuncunun 5-7 gün sonra çalışmalara başlayacağını duyurdu. 

Yeşil Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Robert Muric, sol uyluk arkasında hissettiği ağrı üzerine yapılan MR tetkiki sonucunda proksimal hamstring tendonunda ve kas içinde 1. derece ödem ve zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Muric'in 5 ile 7 gün sonra takımla çalışmalara başlaması beklenmektedir.


İlgili Haberler
Uruguay'da Rossi, Muslera ve Torreira kadroda! Maxi Gomez yok



YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...