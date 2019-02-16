Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya gelirken, hakem Fırat Aydınus'un verdiği kararlar maça damga vurdu.

13. dakikada Sarı-Lacivertli savunmacı Martin Skrtel'in Zuta'ya müdahalesinde hakem Fırat Aydınus avantaj oynatırken pozisyon bitiminde Slovak defansa sarı kart gösterdi. Konya cephesi müdahalenin sert olduğunu belirtip kırmızı kart için itiraz etti.

Mücadelenin 33 dakikasında ise Adis Jahovic, Sadık Çifpınar'a yaptığı faul sonrası hakem Fırat Aydınus VAR incelemesiyle kırmızı kartına başvurdu.

Atiker Konyaspor resmi Twitter hesabından bu pozisyon için göndermeli bir paylaşımda bulurken "Karşılaşma 11'e 10 devam edecek" ifadelerini kullandı.

Ömer Ali'den çok konuşulacak tweet

Konyaspor'da sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmayan Ömer Ali Şahiner'den konu ile ilgili flaş bir yorum geldi. ''Var hakemleri 16. dakikada gelmiş'' paylaşımını yapan Ömer Ali, bir takipçisinin ''Ölmesi falan gerekiyor kırmızı vermesi için'' yorumunu da retweet yaptı.