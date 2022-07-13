Geçen sezonun flaş ekibi Konyaspor 'dan flaş transfer atağı... Yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Yeşil-Beyazlılar iyi bir golcüyle kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

Konyaspor'un, kariyerinde Milan, Chelsea ve Villarreal gibi ekiplerin formasını giyen Alexander Pato ile ilgilendiği öne sürüldü. İtalyan basınından Tuttomercato'nun haberine göre; MLS ekibi Orlando City ile 5 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı forvet için Yeşil-Beyazlılar yoğun mesai harcıyor.

Çizme basını, bu haberi 'Alexander Pato, Türkiye yolunda. Milan'ın eski yıldızı Konyaspor'la görüşüyor' başlığıyla duyururken, iddialar Yeşil-Beyazlı futbolseverleri heyecanlandırdı.

32 yaşındaki yıldız bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.



