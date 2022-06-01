Süper Lig 'de bu sezon başarılı bir performansa imza atan ve yeni sezonda da Avrupa arenasında boy gösterecek olan Konyaspor transfere hızlı başladı. Ahmet Oğuz'u kadrosuna katan Yeşil Beyazlılar, ligden düşen Altay'da forma giyen 27 yaşındaki sağ bek Cebrail Karayel'i de transfer etti.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cebrail Karayel, bu sezon 32 kez forma giydi ve 1 gol, 5 asistlik performansa imza attı.

Resmi açıklama da yapıldı

Konyaspor resmi internet sitesinden transferi de spor kamuoyu ile paylaştı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Konyaspor’umuz, 1994 doğumlu sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Osman Serper katıldı.

Ankaraspor alt yapısında yetişen Cebrail, Süper Lig’de Ankaragücü ve Altay formaları giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Cebrail Karayel, 2021-2022 sezonunda 30 Süper Lig, 2’si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerek, 1 gol atıp 4 asist yaptı.

Esat Soydabircan / FANATİK ÖZEL







