Süper Lig’de hafta muhteşem maçlarla kapandı... Zirvede 4 puan farkla haftaya önde gire Başakşehir, Konya deplasmanındaydı. 3. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca’nın kullandığı köşe atışında hakem Cüneyt Çakır, Miya’nın altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

Müthiş başlangıç

20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Alper Uludağ, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. 28. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic’in ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner’in vuruşunda, skor 2-1’e geldi. 45+1’de ev sahibi farkı ikiye çıkardı. Miya enfes bir vuruşla golü yaptı. Ancak bununla bitmedi. İkinci yarı gerçek bir düelloya sahne oldu.

Mert şok oldu

70’te Volkan kendi ağlarını sarstı, Başakşehir uyandı. 77’de Elia skoru yeniden dengelerken heyecan da doruğa çıktı. 85’te bu kez gülen taraf Konya’ydı. Skubic, kaleci Mert’i avladı, takımını ateş hattından çıkardı.