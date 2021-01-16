Konyaspor, Süper Lig'in 19.haftasında Göztepe ile oynadıkları maçın ardından VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu hakkında açıklama yaptı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Göztepe ile bugün oynadığımız müsabakada bütün iyi niyetimizi zorlayarak söyleyecek olursak; maçın hakeminin göremediğini düşündüğümüz 3 pozisyonun 2’sinde tereddütsüz penaltı verilmesi gerekirken, maçın hakemi Fırat Aydınus’un sadece bir kez bile pozisyonları incelemek üzere davet edilmemesini şaşkınlık, hayret ve büyük bir öfke ile karşıladık.

Bugün herkesin elini vicdanına koymasını ve özellikle penaltı beklediğimiz pozisyonları bu doğrultuda bir kez daha izlemesini istiyoruz. Ceza sahası içinde elle oynamalar, oyuncularımızın yüz ve baş bölgelerine iki ayrı pozisyonda rakibin dirsek, el, kol darbeleri ve bunların cezalandırılmaması futbolda adalet olgusunu temelinden sarsmaktadır.

Son haftalarda anormal bir şekilde VAR kararlarıyla ilgili canımız yanıyor. Bu maçlara baktığımızda VAR’ın başında aynı ismin olduğunu görünce aklımıza ciddi soru işaretleri geliyor. Yaşar Kemal Uğurlu baba tarafından Konyalı diye maçlarımıza atanmıyordu. Son 4 senede sadece 2 kez ZTK, bir kez de U15 takımımızın müsabakasını yöneten Uğurlu, şimdi ne oldu da 14 gün içinde 2 defa VAR hakemi olarak görevlendirildi?

Yoksa yıllarca bu nedenle maçlarımıza verilmeyen Yaşar Kemal Uğurlu VAR’da takımımız lehine isabetli de olsa bir karar verdiğinde yıpranırım endişesi mi taşıyor?

Üstüne basa basa diyoruz ki; Yaşar Kemal Uğurlu’nun yıllar sonra görev aldığı son iki maçı da verilen ve verilmeyen ya da yanlış değerlendirilen VAR kararları nedeniyle kaybettik. Bunun muhakkak bir karşılığı olmalı.

Diğer taraftan, neredeyse maç boyunca yerden hiç kalkmayan oyuncular, buna hiçbir şekilde müdahalede bulunmayan, aksine rakip futbolcuları uyarmadığı için daha da cesaretlendiren Fırat Aydınus’u eklediğimizde maçın sonucunun bu şekilde olmasını gayet doğal karşıladığımızı, tabii rakibimizin de bu fırsatı çok iyi değerlendirdiğini net bir şekilde söyleyebiliriz.

Takımımız iyi ya da kötü oyun ortaya koyabilir bunu kendi içimizde değerlendiririz ama VAR bugün bizzat yaşadığımız pozisyonlarda devreye girmeyecekse uygulama tamamen kaldırılsın çok daha iyi. En azından ‘hakem göremedi, pozisyonu süzemedi’ der geçeriz. Ama VAR’ın başındakiler pozisyonları defalarca izlemelerine rağmen nasıl bugün olduğu gibi kararlar çıkıyor penaltılar es geçiliyor anlamakta zorlanıyoruz.

Ve VAR marifetiyle benzer pozisyonlarda kalesinde penaltıdan goller gören bir kulüp olarak muhataplarımıza, spor kamuoyuna soruyoruz; sahanın herhangi bir yerinde rahatlıkla verilen fauller, elle oynamalar ceza sahası içinde olduğunda penaltı mıdır değil midir?



