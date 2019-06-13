Aykut Kocaman, yeni sezonda Konyaspor’la üst sıraları zorlamaya kararlı. Yönetim, bu yolda tecrübeli teknik adamın istediği transferleri yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kocaman, Jahovic ve Yatabare’yi gözden çıkartıp eski öğrencisi Riad Bajic’i istemişti. Yeşil-Beyazlılar, Boşnak futbolcunun işini bitirdi. Aykut Kocaman şimdi gözünü, yine başka bir eski futbolcusuna, Fenerbahçe’de vazgeçilmezi olan Aatif’a çevirdi.

Kocaman’ı seviyor

32 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservisi elinde. Konyaspor Yönetimi, Faslı futbolcuyla temasa geçip 2 senelik sözleşme teklif etti. Aykut Kocaman da Aatif ile konuşup, kendisini takımda görmeyi çok istediğini söyledi. Kocaman’ı çok seven tecrübeli oyuncunun, Yeşil-Beyazlılar’a ‘evet’ demesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hurtado yine sakatlandı

Konyaspor’un Perulu hücum oyuncusu Paolo Hurtado, sakatlıkları nedeniyle geride kalan sezonda ligde 19 maç kaçırmıştı. Hurtado son olarak milli takım kampında yine ciddi bir sakatlık geçirdi. Aykut Kocaman’ın bu nedenle Aatif’i çok istediği kaydedildi.