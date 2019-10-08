Konyaspor’da zirve havası

Sezona üst üste 3 beraberlikle başlayan Konyaspor, son 4 haftada ise 3 galibiyet almayı başardı. 4-1’lik Kasımpaşa zaferiyle milli araya giriş yapan Yeşil-Beyazlılar’ın lider Alanya ile arasında sadece 2 puan fark kaldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman, “İyi bir yoldayız. Böyle devam edeceğiz. Adım adım gidiyoruz” derken, basın sözcüsü Güven Öten ise “Biz yönetim olarak futbol işini tamamen hocamıza teslim ettik. Anahtar kendisinde ve ona çok güveniyoruz. En üst noktayı zorlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.