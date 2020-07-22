Konyaspor’da yönetim devam!

Süper Lig'de kalmayı garantileyen Konyaspor'da, olağan genel kurulun 7 Ağustos Cuma günü yapılacağını duyurdu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, salgın süreci nedeniyle ertelenen olağan genel kurul toplantısı duyurusu ve ligin değerlendirmesi yapıldı. Kurulda yönetimin göreve devam etmesi bekleniyor.