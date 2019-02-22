Konyaspor’da Yatabare şoku!

Atiker Konyaspor, futbolcusu Yatabare’nin sakatlandığını açıkladı.

22 Şubat 2019, Cuma 15:52
- A +
Konyaspor’da Yatabare şoku!

Spor Toto Süper Ligin 23. haftasında konuk edeceği Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Yatabare'nin son antrenmanda bir pozisyonda ayağının kayması sonucu, yaşadığı sakatlığın ardından yapılan tetkiklerde diz iç yan bağlarında zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır" denildi. 

Başarılı forvetin Kayserispor maçında forma giyemeyeceği öğrenilirken Adis Jahovic’in de cezalı olması nedeniyle teknik direktör Aykut Kocaman’ın hangi oyuncuya görev vereceği merak konusu oldu. 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.