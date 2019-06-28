Aykut Kocaman yönetiminde yeniden Avrupa’ya oynayacak bir kadro kurmak adına kolları sıvayan Konyaspor’da 3 imza daha yolda... İç Anadolu ekibi Kocaman’ın raporu doğrultusunda hareket ederken 3 önemli oyuncuyu bitirme aşamasına getirdi. Bursaspor’dan ayrılacak olan Aytaç Kara ile bir süredir görüşme halinde olan Konyaspor Yönetimi, oyuncuyla her konuda anlaştı, transfer Bursaspor’la olan pürüzler giderildikten sonra açıklanacak. Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona eren sol bek Alper Uludağ’la da yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve imzaların an meselesi olduğu ifade edildi.

Savunmadan 2 yolcu

Stoper transferinde de yoğun bir mesai içerisinde olan Konyaspor’da Kazakistan ekibi Astana’nın Boşnak savunmacısı Marin Anicic gündeme geldi. Teknik heyetin takıma kazandırılması adına son derece istekli olduğu stoperle de prensip anlaşmasına varıldığı gelen haberler arasında. Yeşil- Beyazlılar, geçen sezonki kadrodan stoperler, Uğur Demirok ve Diagne’yle ise yollarını ayırmayı planlıyor.