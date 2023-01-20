Yeşil-Beyazlı takım, santrfor ve 10 numara transferi için düğmeye bastı. Yönetim, hücum hattına takviye yapmayı hedefleri arasına koydu. Konyaspor , Hırvatistan Ligi’nde Hajduk Split forması giyen Hırvat yıldız Marko Livaja’yı gündemine ekledi. Yeşil-Beyazlılar, 29 yaşındaki forveti yakın takibe aldı. Marko Livaja, bu sezon Hajduk Split forması ile 21 resmi müsabakada görev aldı. 29 yaşındaki santrfor, 11 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Lijava, 9 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Başarılı oyuncu 20 gole doğrudan etki etti.

STANOJEVIC İSTEDİ

26 Ağustos 1993 doğumlu Marko Livaja, ülkesi Hırvatistan’ın NK Omladinac takımında futbola başladı. Hajduk altyapısına geçen oyuncu burada profesyonel oldu. Inter, FC Lugano, Cesena, Atalanta, Rubin Kazan, Empoli, Las Palmas ve AEK Atina gibi kulüplerde oynayan yıldız oyuncu, Hajduk Split’e geri döndü. Konyaspor'da Livaja transferini yeni teknik direktör Aleksandar Stanojevic'in istediği belirtiliyor.