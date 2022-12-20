Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya’da kamp dönemine giren Arabam.com Konyaspor , antrenmanların yanı sıra MKE Ankaragücü, Gaziantep FK ve Bosna Hersek’e giderek Zeljeznicar ile dostluk maçı yaptı. Kente dönen Konyaspor, 22 Aralık Salı günü saat 15.00’de sahasında Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenmana ısınma ve taktik çalışmalarıyla başlayan yeşil-beyazlı ekip, rondo oyunuyla antrenmanı sonlandırdı. (DHA)



