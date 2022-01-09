Konyaspor'da koronavirüs şoku!
Konyaspor'da, Demir Grup Sivasspor maçına dakikalar kala koronavirüs şoku yaşandı. 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkarken üst yolunum yolu enfeksiyon bulguları tespit edilen 3 oyuncu ise Sivasspor maçı kadrosundan çıkartıldı.
Konyaspor , üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 futbolcusunun Sivasspor maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Yeşil-Beyazlı ekip, 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelinin de Covid-19'a yakaladığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Demir Grup Sivasspor maçı için yapılan COVID-19 PCR testleri sonucunda 1 teknik heyet ve 2 kulüp personelimizde pozitif bulgulara rastlanmış, izolasyon ve tedavi protokollerine başlanmıştır.
Üst Solunum Yolu enfeksiyonu bulguları tespit edilen 3 oyuncumuz ise tedbir amaçlı olarak Demir Grup Sivasspor maç kadrosundan çıkarılmıştır.
Futbolcularımız Oğulcan Ülgün ve José M'Poku'nun tedavi ve saha çalışmaları performans antrenörümüz ile fizyoterapist eşliğinde devam etmektedir.