Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında 24 Şubat Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

20 Şubat 2019, Çarşamba 18:57
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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında Kayserispor'u konuk edecek Atiker Konyaspor, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenman, salonda yapılan core ısınma ve kuvvet çalışması ile başlarken, antrenman çabukluk hareketleri ve topla oyun ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson ve Fallou Diagne katılmazken, Paolo Hurtado ise takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı. 

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