Konyaspor’da Jahovic tamam!

Son 6 haftadan yalnızca 4 puan çıkarabilen Atiker Konyaspor’da forvet sıkıntısı bitiyor. Jahovic ve Yatabare’nin sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçına genç golcü Mücahit Can Akçay’la çıkan Yeşil- Beyazlılar’da Jahovic’ten müjde geldi. Bosnalı forvetin Çaykur Rizespor’la bu hafta iç sahada oynanacak karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor. Göztepe’yle oynanan karşılaşmada rakibiyle girdiği bir ikili mücadelede bileğinden sakatlanan 31 yaşındaki futbolcu için sağlık ekibi seferberlik ilan etmiş durumda. Edinilen bilgiye göre başarılı oyuncu maç gününe kadar idman eksiğini giderecek ve sahaya çıkabilecek.