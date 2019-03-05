Yeşil-Beyazlılar’ın forveti maçın sonlarında rakibiyle girdiği bir ikili mücadelede acılar içinde yer kalmıştı. Adis’in ayak bileğindeki bağlarda zedelenme olduğu ve en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Kaçan penaltının ardından son saniyelerde inanılmaz bir pozisyondan yararlanamayan Makedon golcü maç sonunda taraftardan özür dilemişti. Jahovic’in sağlık durumuyla alakalı bugün detaylı bir bilgilendirme yapılması bekleniyor.