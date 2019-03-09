Deplasmanda Beşiktaş ile 25. hafta maçında karşılaşacak Atiker Konyaspor, son çalışmasını yaptı. Kayacık Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, el topu ve 5’e 3 ile devam etti. Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılarda tedavilerine devam edilen Mustapha Yatabare ve Adis Jahovic ile sarı kart cezalısı Ferhat Öztorun yarınki maçta forma giyemeyecek.

Vodafone Park Stadyumu'nda yarın saat 19:00’da başlayacak Beşiktaş - Atiker Konyaspor mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor, Süper Lig tarihindeki 36. maça çıkacak. Oynanan 35 maçın 4’ünü Atiker Konyaspor, 19’unu Beşiktaş kazanırken, 12 mücadele berabere sona erdi.

İHA