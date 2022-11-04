Konyaspor , Spor Toto Süper Lig ’in 13. haftasında Trabzonspor ’a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör İlhan Palut basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Palut, "Kadro anlamında Endri’den faydalanamayacağımız bir karşılaşma olacak. Endri, Dünya Kupası arasından sonra aramıza katılabilecek. Trabzon, Türkiye’nin her zaman için en zor deplasmanlarından biri. Analizlerimizi yapıyoruz oyuncularımızla. Trabzonspor takımını inceliyoruz. Onları nasıl durdurabiliriz? Biz nasıl ofansif anlamda etkili olabiliriz? Bunların çalışmalarını yapıyoruz ve hafta boyunca yapmaya devam edeceğiz. Bir süredir galibiyet alamıyoruz. Bu maçlar içerisinde kazanacağımız maçlar da oldu. Beraberliğin doğal sonuç olduğu maçlar da oldu. Ama bir şekilde bu seriye de bir yerde son vermek istiyoruz" dedi ve ekledi:

‘Dünya Kupası’na kadar’

"Çok fazla pozisyon vermiyoruz ama işin ofansif yönünde tekrar o coşkuyu yakalamamız lazım. Burada tabii ki bireysel form durumları son derece önemli. Bu form durumlarını yükseltmemiz lazım. Bu hafta da onun çalışmalarını yapacağız. Bir şekilde önümüzdeki iki maçı inşallah kayıpsız ya da en az kayıpla geçirip genel manadaki takım performansınıDünya Kupası için verilen arada gerekli dokunuşları yaparak yükseltmenin çalışmalarını yapacağız."