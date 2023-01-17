Süper Lig'de geçen sezonun flaş ekibi olan ve sezonu 3. sırada tamamlayan Konyaspor tüm futbolseverlerin takdirini kazanmıştı. Hem sahada oynanan futbol hem de teknik direktör İlhan Palut'un yükselişi dikkat çekmişti. Yeni sezona da büyük umutlarla başlayan Yeşil-Beyazlılar ilk 8 haftada sadece Galatasaray 'a kaybetmiş ve üst sıralara tırmanmıştı. Ancak sonrasında işler pek de istenildiği gibi gitmedi.

81 maç, 1.64 puan ortalaması

Anadolu Kartalı özellikle son 10 maçta sadece 1 kez kazanınca teknik direktör İlhan Palut bir hayli eleştirildi. Cumartesi günü Beşiktaş karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyet Palut'un da sonu oldu. Konyaspor, tecrübeli hocayla yolların ayrıldığını duyurdu. Başarılı çalıştırıcı, Yeşil-Beyazlılar'ın başında çıktığı 81 maçta 36 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet alarak 1.64 puan ortalaması yakaladı.





Emre Belözoğlu sözleri

DHA'ya konuşan İlhan Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, '''Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Açıkçası hiç beklemiyordum. Hepimiz şok olduk. Konyaspor için hayırlısı olsun'' diye konuştu. Palut, sosyal medyada teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası görevine son verildiği yönündeki yorumlarla ilgili de, "Bu nasıl bir mantık. Hiç onunla alakası yok. Emre Belözoğlu’na söylediğim sözden dolayı olsa, bugün takıma yeni teknik direktör gelmez. Emre Belözoğlu için pazar akşamı konuştum. Gelen teknik direktörün bileti ise daha önceden hazır" yorumunu yaptı.

3 kupası var

Deneyimli ismin yerine ise son olarak Partizan'ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic geldi ve Sırp çalıştırıcı da 1.5 yıllık imza attı. Sırp teknik adam 2009-10 ve 2010-11 yıllarında Partizan ile Sırbistan Lig Şampiyonluğu yaşarken yine 2010-11 sezonunda Sırbastin Lig Kupası’nı da kazanma başarısı göstermişti.

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'İlhan Palut'u uzun süredir uyarıyorduk'

Özellikle Konyaspor camiasında, Palut'la yolların ayrılması bir hayli eleştiri konusu oldu. Yeşil-Beyazlılar'da sessizliğini bozdu. Anadolu Kartalı'nın CEO'su Mustafa Göksu, tecrübeli teknik adamla yollarını neden ayırdıklarını resmen açıkladı. Radyospor'a konuşan Göksu, "Bazı davranışları konusunda İlhan Palut'u uzun süredir uyarıyorduk. Ancak hiçbir uyarımızı dikkate almadı ve bir değişim olmadı. Burası Konyaspor, herkes bu kulübün ağırlığına saygı duymalı. İlhan Palut'a ısrar ve tavsiye ettiğimiz konu ise gençlerimizdi. Ekonomik şartlar hepimizin malumu, kulüpler genç oyuncu keşfetmek ve oynatmak zoruna. Maalesef İlhan Palut, genç oyunculara şans vermedi ya da vermek istemedi" dedi.

'Maddi ve manevi zararı oldu'

Sportif başarı konusunda da geriye gittiklerini kaydeden Göksu, "Sezon başında Vaduz gibi bir takıma elenmemiz bizde büyük şok etkisi yarattı. Maddi ve manevi zararları oldu. Son 10 maçta da 1 galibiyet var. Bu normal mi? Ortada bir başarısızlık olduğu aşikâr" ifadelerini kullandı.



