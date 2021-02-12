9 Ocak'ta oynadıkları ve iç sahada 1-0 kaybettikleri 18. haftadaki Antalya mağlubiyetinin ardından Göztepe'den ayrılan Palut, kupa mücadelesinden 2 gün önce Yeşil-Beyazlı takımla sözleşme imzaladı. Palut 4 gün önce deplasmanda İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü ilk 11'den 3 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Ön libero Marko Jevtovic, forvet arkası Faruk Miya ve forvet Artem Kravets'in yerine Musa Çağıran, Deni Milosevic ve Sokol Cikalleshi'ye şans tanıdı. Ancak Yeşil-Beyazlılar, sahadan hüsranla ayrıldı.