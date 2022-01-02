Sezonun ilk yarısına damga vuran Konyaspor ’da gündem teknik direktör İlhan Palut... Yeşil- Beyazlılar’ı zirve adaylarından biri haline getiren başarılı teknik adamın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Daha önce Palut’la yeni kontrat için görüşen yönetim, “Devre arasını bekleyelim. Hem kulübün hem de benim önümü görebilmem için daha doğru değerlendirme yapabiliriz” cevabını almıştı. İlk yarıyı ikinci sırada bitiren Konyaspor, transferden önce Palut’un kontratını uzatmak istiyor. Genç teknik adamla uzun vadeli bir sözleşme imzalamak isteyen İç Anadolu ekibi, bu hafta içerisinde Palut’la masaya oturacak.

Transfer de şekillenecek

Konyaspor’da oynattığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan, Süper Lig ’in devleriyle anılmaya başlayan Palut’un da Konyaspor’dan gelecek olan teklife olumlu yanıt vereceği öğrenildi. Ancak Palut ve ekibi, uzun vadeli sözleşme yerine 1.5 yıllık bir imza düşünüyor. Tarafların ekonomik koşullar üzerinden de yapacağı değerlendirmenin ardından kararını vermesi bekleniyor. Palut’la yapılacak olan sözleşme görüşmesinde transfere dair de yol haritasının belirlenmesi bekleniyor.