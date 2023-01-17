Süper Lig ekiplerinden Konyaspor ’da İlhan Palut dönemi resmen sona erdi.

46 yaşındaki teknik adam Konyaspor'un başında toplamda 83 maça çıktı ve 37 galibiyet alırken, 19 maçtan mağlubiyetle ayrıldı ve 27 kez de beraberlikle sahayı terk etti.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık.

İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

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