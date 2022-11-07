Spor Toto Süper Lig 'in 13. haftasında Trabzonspor 'a konuk olan Konyaspor , 2-0 geriye düştüğü maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. 5 maçtır 3 puana hasret olan, 3 maçtır berabere kalan Yeşil Beyazlılar'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendirdi.

Değerli bir puan aldıklarını vurgulayan Palut, şu ifadeleri kullandı:

"Her yeni maçı bizim için bu negatif seriyi sonlandırmak için bir şans olarak değerlendiriyoruz. Trabzon’a da bu duygularla geldik. Aslında iyi hazırlandık. Trabzonspor’u iyi analiz ettik. 2 tane yüksekte oynayan 8 numarası Bakasetas ve Hamsik’i kontrol altına alıp oyun organizasyonlarını kırmaktı hedefimiz ama maçın 27 dakikalık periyodunda iki penaltı oldu. Bunun ana nedeni Trabzonspor’un bize yaptığı önde baskıydı. Bir şekilde stoperlerini de dahil ettiler, iyice agresifleştirdiler."

'Yeni bir umut ve sinerji getirdi'

"Açıkçası oyun kurmakta zorlandık ve bu ivme Trabzonspor’a 2 tane penaltı getirdi. Bu dezavantajdan sonra stratejimizi değiştirdik ama ilk yarının sonunda attığımız gol hem soyunma odamıza yeni bir umut ve sinerji getirdi hem de ikinci yarıya iyi başlayarak beraberliği bulduk. Yeni bir oyun oynanırken 10 kişi kaldık ve burada artık savunmaya girmemiz gerekiyordu."

'Umarım oyuncularıma, bizlere pozitif anlamda yansır'

"Değerli bir puan aldık. Hala kazanamadığımızın farkındayım. 5 maç oldu. Bugün geri dönüşü zor bir deplasmandan aldığımız puan umarım oyuncularıma, bizlere pozitif anlamda yansır. Tekrar bir özgüvenle son maçımızı oynarız ve ihtiyacımız olan galibiyetle ligin ilk periyodunu kapatmış oluruz."



