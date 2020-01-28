Konyaspor’da gündem Romanczuk

Konyaspor'da transfer çalışmaları bugünden itibaren yoğunluk kazanacak. Galatasaray yenilgisiyle beraber teknik direktör Aykut Kocaman’ın istediği isimler üzerine harekete geçilecek. Hedefteki isim Taras Romanczuk’la ilgili bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor. Jagiellonia Bialystok forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncuyla her konuda anlaşma sağlanmış durumda

28 Ocak 2020, Salı 06:01 Son Güncelleme:
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Konyaspor’da gündem Romanczuk

Konyaspor'da transfer çalışmaları bugünden itibaren yoğunluk kazanacak. Galatasaray yenilgisiyle beraber teknik direktör Aykut Kocaman’ın istediği isimler üzerine harekete geçilecek. Hedefteki isim Taras Romanczuk’la ilgili bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor. Jagiellonia Bialystok forması giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncuyla her konuda anlaşma sağlanmış durumda. Polonya kulübüyle yapılacak görüşmelerin ardından transfere nokta koyulması planlanıyor. Ayrıca yönetim kanat mevkisine transfer yapmak adına girişimlerini sürdürüyor. Ludogorets forması giyen Jody Lukoki ile de görüşmeler devam ediyor.



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