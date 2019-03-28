Konyaspor’da gözler Fofana’da

Daha önce Ömer Ali, Skubic ve Milosevic’in sözleşmelerini uzatan Atiker Konyaspor’da gözler Mayıs sonunda kontratı bitecek Fofana’da.

28 Mart 2019, Perşembe 06:12
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Konyaspor’da gözler Fofana’da

Aykut Kocaman yönetiminde Avrupa Ligi’ne katılmak isteyen Atiker Konyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da kontratı bitecek olan oyuncularla ilgili çalışıyor.

Yeşil-Beyazlılar’ın gündemindeki isim ise Moryke Fofana...

Bu sezon özellikle büyük takımlara karşı başarılı bir performans ortaya koyan, Aykut Kocaman’ın sevdiği isimlerden biri olan Fofana’ya yeni kontrat önerildi. Başarılı kanat oyuncusu kararını milli arada verecek.

Daha önce Ömer Ali, Skubic ve Milosevic’le yeni mukavele yapan İç Anadolu ekibi, Fofana ile yapılan ilk görüşmede el sıkışmamıştı.

İkinci görüşmede tarafların son pürüzleri giderip mukavele imzalaması bekleniyor. 

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