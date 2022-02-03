Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 24'üncü haftasında Konyaspor , 4 Şubat Cuma günü saat 20.00'de GZT Giresunspor'u konuk edecek. Sahasından 3 puanla galip ayrılmayı hedefleyen yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Salonda gerçekleştirilen entrenman aktivasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonda sahada çubukluk hareketleriyle devam etti. Tedavisine devam edilen Sokol Cikalleshi, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-beyazlı ekip, taktik çalışmanın ardından çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Öte yandan başarılı kaleci Sehic ise Giresun maçında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sehic'in yerini Erten Ersu kaleyi koruyacak.

DHA