Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

17 Mart 2020, Salı 19:23 Son Güncelleme:
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Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5'e 2 koşu çalışması ve açma-germe hareketleri ile tamamlandı.

Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya ile Marin Anicic katılmadı.

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