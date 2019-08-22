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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

22 Ağustos 2019, Perşembe 13:57
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Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, sabah yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümü salonda yapılırken, iki gruba ayrılan oyuncular CORE ısınma ve ağırlık çalışması gerçekleştirdi. Sahada devam eden antrenmanda oyuncular çabukluk hareketleri ve tempolu koşu çalışması yaptı. Antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)

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