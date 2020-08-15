Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı

Konyaspor, Ferhat Öztorun ile yolların ayrıldığını açıkladı. 3 yıl önce Medipol Başakşehir ekibinden transfer edilen Ferhat Öztorun, yeşil-beyazlı forma altında 65 maça çıktı. Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile sözleşme yenilemedi.

15 Ağustos 2020, Cumartesi 15:14 Son Güncelleme:
- A +
Konyaspor'da Ferhat Öztorun ile yollar ayrıldı

KonyasporFerhat Öztorun ile yolların ayrıldığını açıkladı. 3 yıl önce Medipol Başakşehir ekibinden transfer edilen Ferhat Öztorun, yeşil-beyazlı forma altında 65 maça çıktı. Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile sözleşme yenilemedi. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Ayrılıkta sevdaya dahil. Yolun açık olsun" diyerek Ferhat Öztorun'un bulunduğu bir video paylaştı.

Öztorun, kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Orduspor, Manisaspor ve Konyaspor formaları giydi. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...