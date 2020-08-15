Konyaspor, Ferhat Öztorun ile yolların ayrıldığını açıkladı. 3 yıl önce Medipol Başakşehir ekibinden transfer edilen Ferhat Öztorun, yeşil-beyazlı forma altında 65 maça çıktı. Konyaspor, sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli sol bek ile sözleşme yenilemedi. Yeşil-beyazlılar sosyal medya hesabından, "Ayrılıkta sevdaya dahil. Yolun açık olsun" diyerek Ferhat Öztorun'un bulunduğu bir video paylaştı.

Öztorun, kariyerinde Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Orduspor, Manisaspor ve Konyaspor formaları giydi.