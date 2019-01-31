Atiker Konyaspor, geçtiğimiz sezon ortasında yollarını ayırdığı Ali Çamdalı ile 6 aylık anlaşma sağladı. Hurtado'nun uzun süreli sakatlığı, Jonsson'un ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle Aykut Kocaman'ın bu transferi özellikle istediği öğrenildi.

Konyaspor'dan ayrıldıktan sonra Çaykur Rizespor'a transfer olan Çamdalı, bu sezon 13 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Rizespor'dan ayrıldıktan sonra Konyaspor'la adı geçen Ali Çamdalı transferini yönetim yalanlamıştı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın 34 yaşındaki futbolcuyu ısrarla istemesi üzerine yönetim geri adım attı ve transferi bitirdi.

Esat Soydabircan / Fanatik.com.tr