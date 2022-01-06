Süper Lig’in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan İttifak Holding Konyaspor , geçen sezon Trabzonspor ’dan İtalya’nın Genoa takımına transfer olan Ekuban’la anlaştı. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, “Ekuban transferi yüzde 70 tamamlandı. Genoa ile son detayları görüşüyoruz” dedi. Serie A’da bu sezon 15 maçta forma giyen Ganalı yıldız golle tanışamadı. Ekuban İtalya Kupası’nda 2 maçta 1 kez ağları havalandırdı. Trabzonspor’da başarılı bir grafik ortaya koyan Ekuban, sezon başında yaklaşık 2 milyon Euro bedelle Genoa’ya transfer olmuştu. Konyaspor’un başarılı teknik direktörü İlhan Palut’un transfer için yaptığı açıklamalarda hem kanat hem forvet oynayabilen futbolcu istemesiyle yönetim şartları zorlayarak Ekuban’da mutlu sona ulaştı. Oyuncunun yarın Konya’da olması beklenirken imzaların ise hafta sonunda atılacağı öğrenildi.

Soner de geliyor

Konyaspor, orta sahaya ise yerli bir takviye yapacak. Bu mevkii için hedefteki tek isim Göztepeli Soner Aydoğdu. İlhan Palut, eski öğrencisini takımında görmeyi çok istiyor. Soner transferinde görüşmeler başkanlar düzeyinde devam ederken, işin resmiyet kazanmasının an meselesi olduğu vurgulandı.