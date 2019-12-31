Konyaspor’da deprem... Aykut Kocaman gidecek Tolunay Kafkas gelecek

10 maçtır kazanamayan Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman depremi... 3 hafta önce istifa sinyali veren deneyimli teknik adam için yönetim “Arkandayız” mesajı verip yola devam kararı almıştı. Ancak Alanya deplasmanında da son dakikada gelen mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı tavan yaptı. Mücadeleden sonra ikinci yarı için bir durum değerlendirmesi yapacaklarını vurgulayan Kocaman, yönetimle görüştü. Toplantıda Kocaman’ın, “Konyalılar’la yaşadıklarımızdan sonra ben böyle bir durumda ‘Bırakıp gitti’ olarak anılmak istemem. Yönetimin bir kararı olursa buna saygı duyarım” dediği öğrenildi. Yeşil-Beyazlı idareciler ise bu toplantının ardından bugün bir durum değerlendirmesi yaparak kararını açıklayacak. Konyaspor’da teknik direktörlük koltuğu için en ciddi Tolunay Kafkas isminin de çok güçlü bir şekilde geçtiği ifade edildi.

5 galibiyet...

Rıza Çalımbay’la kazandığı maçın ardından yollarını ayırıp takımın başına Aykut Kocaman’ı 3. kez getiren Konyaspor için sonraki süreç son derece kötü gitmişti. Tecrübeli hoca yönetiminde bu dönemde 40 maça çıkan Konyaspor, yalnızca 8 maç kazanabildi, 32 karşılaşmada ise Yeşil-Beyazlılar 18 beraberlik, 14 yenilgi aldı.