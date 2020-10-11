Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde, Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncular ile birlikte tedavisine devam edilen Uğur Demirok katılmadı.

Alper Uludağ ve Marko Jevtovic antrenmanın ilk bölümünde takımla, daha sonra yapılan topla çalışma sırasında ise takımdan ayrı olarak fizyoterapistler eşliğinde çalıştı. Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenman, 5’e 2 ile devam etti.

Oyuncular, antrenmanı topla oyun ve çift kale maç ile tamamladı.

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI /KONYA,(DHA)