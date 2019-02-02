Konyaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları devame ediyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

02 Şubat 2019, Cumartesi 19:38
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Konyaspor’da Bursaspor maçı hazırlıkları devame ediyor

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında 4 Şubat Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri’ndeki antrenman, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk çalışması ve 4’e 1 pas çalışması ile devam eden idman, taktik çalışma ile tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Selim Ay, Amir Hadziahmetovic, Paolo Hurtado ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Jens Jonsson takımdan ayrı çalıştı.

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