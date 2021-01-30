Süper Lig'de orta sıralarda yer alan Konyaspor'da tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı'nın sözleşmesi feshedildi. Yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı yapılan anlaşma doğrultusunda fesih kararı taraftarlar ayrılığı resmileştirdi.

35 yaşındaki kaleci, sözleşmesini feshettiklerini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile duyurdu.

Serkan, Instagram hesabından "Kıymetli kulübüm Konyaspor'la devam eden sözleşmemi bugün itibariyle karşılıklı sonlandırdık. Güzel şehir Konya'nın güzel insanları başta olmak üzere, bugüne kadar çalıştığım tüm başkanlarım ve yöneticilerim, takım arkadaşlarım, hocalarım, kulüp çalışanları ve Konya'da tanıştığım tüm kuvvetli dostlarıma saygı ve sevgilerimle... Hoşça kalın" ifadelerini kullandı.