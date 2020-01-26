Konyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise karşılaşmanın ardından iyi oynamadıklarını ifade ettiği gibi maçın hakemlerine de tepki gösterdi.

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamaları:

"Maçın başları tabi Galatasaray'ın genel durumundan dolayı çok daha fazla önemliydi. Enerjilerin yüksek olduğu zamandı. Maçın başını daha önlemli geçirmek ana stratejilerimizden biriydi. Tam oyunu toparladığımız anda çok da sürpriz olmayan bir gol dengeleri bozdu"

"Deplasman ve iç saha sıkıntısı olan iki takımdan sıkıntısını çözen Galatasaray oldu. Bizden daha yukarıdaydılar oyun olarak. İkinci yarıda oyunu dengeli hale getirdik ve çok aradık ama Muslera engeliyle karşılaştık"

'Anlamak mümkün değil'

"Galatasaray'ın tamam ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. Ofsayt mı değil mi tartışılacak pozisyonda oyunu kesiyor hakem. Bugün Galatasaray için geçerli olmasa da büyük takımlar için 5 metre ofsaytta pozisyonun bitmesi bekleniyor. Bunu neden yapıyorlar anlamak mümkün değil"

'Konyaspor'un geleceğini düşünmeye gerek var'

"Bizde farklı formasyonlar yok. Kendi oyunumuz içinde kalmaya çalışıyoruz. Bizim kendi oyun kalıbımız içinde zaman zaman oyuncu profilini değiştirerek oynamaya çalışıyoruz. Çok fazla şey değiştirmeye gerek yok. Bugünü ve yarını toparlayıp ondan sonra Konyaspor'un geleceği ile ilgili doğrular nelerdir, bunları düşünmeye gerek var"



