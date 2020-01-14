Konyaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

14 Ocak 2020, Salı 19:03 Son Güncelleme:
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Konyaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ikinci yarı ve 18'inci haftanın açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

7'ye 4 oyun ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi. Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci tamamlanan Ferhat Öztorun takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

DHA

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