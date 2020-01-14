Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ikinci yarı ve 18'inci haftanın açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

7'ye 4 oyun ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi. Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci tamamlanan Ferhat Öztorun takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

DHA