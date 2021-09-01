Konyaspor’da Altay maçı hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor , Süper Lig ’in 4. haftasında sahasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam yaptığı günün ikinci idmanıyla sürdürdü. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takımlarda bulunan Abdülkerim Bardakcı, Amir Hadziahmetovic, İbrahim Sehic, Sokol Cikalleshi, Endri Çekici, Nejc Skubic ve Zymer Bytyqi katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topla oyunun ardından çift kale maçla tamamlandı.