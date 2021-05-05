Konyaspor'da Alper Uludağ takımdan ayrı çalıştı
Konyaspor, Süper Lig’in 40. haftasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı. Antrenmanda, tedavisine devam edilen Alper Uludağ, takımdan ayrı fizyoterapist Arif Yıldırım yönetiminde çalıştı.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından başladı. Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman turnuva maçlarıyla sona erdi. Antrenmanda, tedavisine devam edilen Alper Uludağ, takımdan ayrı fizyoterapist Arif Yıldırım yönetiminde çalıştı.