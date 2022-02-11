Trabzonspor ’la sezonun en önemli maçına çıkmaya hazırlanan Konyaspor ’da forvet şoku var. Teknik Direktör İlhan Palut sakat futbolculara değinerek, “Ahmed Hassan’ın ani bir hareketten dolayı alt adalesinde batma var. Şu an itibarıyla maç oynayacak durumda değil. Üst üste kullandık bu oyuncuyu. Karagümrük maçında da aynı durum vardı. Ahmed Hassan ve diğer oyuncularla alakalı, sağlık ekibimiz genel bir açıklama yapacaktır” diyerek sözlerini tamamladı. Konyaspor takımında Sokol Cikalleshi’nin de sakatlığı bulunuyor.