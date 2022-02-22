İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 4-4 beraberlikle sona eren Kasımpaşa karşılaşmasının 11’inde 2’si zorunlu 4 değişikliğe gitti. Palut, sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı’nın yerine Musa Çağıran ve statü gereği forma giyemeyen Amilton’un yerine Michalak’ı 11’de oynattı. Ayrıca Rahmanovic’in yerine Mpoku, Ahmed Hassan’ın yerine ise Cikalleshi 11’de sahaya çıktı.

Konyaspor’un 11’i şöyle: Sehic - Skubic, Adil, Musa, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi.

KONYASPOR'DA 4 İSİM GÖREV ALAMADI

Medipol Başakşehir'e konuk olan İttifak Holding Konyaspor'da da 4 futbolcu, karşılaşmada görev yapamadı. 15 Ocak tarihinden sonra kadroya dahil edilen Amilton, Uğurcan Yazgılı ve Alberk Koç, statü gereği görev karşılaşma kadrosuna dahil edilemedi. Ayrıca Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakçı da Başakşehir karşısında takımını yalnız bıraktı.

KONYASPOR'DA SAVUNMADA MUSA ÇAĞIRAN OYNADI

Yeşil-beyazlı ekipte kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı’nın yerine savunmanın ortasında Musa Çağıran görev aldı. İttifak Holding Konyaspor’da gösterdiği performansla büyük takımların dikkatini çeken Abdülkerim Bardakçı, Kasımpaşa karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı durumda düştü. Savunmanın ortasında sıkıntılar yaşayan yeşil-beyazlı ekipte, Abdülkerim’in yokluğunda Musa Çağıran 11’de yer aldı. Savunmanın ortasında Adil Demirbağ ile Musa Çağıran görev yaptı.